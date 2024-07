Tragico volo in moto Il 41enne di Albese non ce l’ha fatta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) I soccorritori del 118 lo hanno recuperato in condizioni gravissime, dopo essere stato sbalzato nella roggia a causa dell’urto con un’auto. A quello scontro, avvenuto venerdì alle 18 sulla Novedratese Stefano La Torre, 41 anni dicon Cassano, è sopravvissuto solo poche ore. Trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, è morto poco dopo il ricovero. L’incidente è avvenuto su un tratto rettilineo della Novedratese, all’altezza del ristorante Croce di Malta: l’uomo, in sella alla sua, procedeva verso Mariano e, secondo i rilievi svolti dai carabinieri di Mariano Comense, stava superando la colonna di auto. È finito contro un’auto che stava svoltando a sinistra per raggiungere la stazione di sevizio sul lato opposto della strada, guidata da una donna di 28 anni di Carugo.