Ssml Internazionale e Caritas Benevento concluso il corso base per mediatore interculturale

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon la consegna degli attestati di partecipazione, si sono concluse le attività del Iperpromosso dall’Istituto universitario di Mediazione linguisticadisvolto in collaborazione con ladi. Ilha offerto nozioniin tema di mediazionecon l’obiettivo o di sensibilizzare i circa 40 partecipanti all’importanza di sviluppare competenze interculturali specifiche in contesti, come quelli italiani, in cui la diversità culturale determina la necessità di uomini e donne capaci di avere strumenti e conoscenze che facilitino inclusione e integrazione, tenendo conto delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere e di vissuto di ognuno.