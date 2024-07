Sport e condivisione Giovani da tutto il mondo al camp di canottaggio | Un’esperienza unica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Si sono incontrati per la prima volta quindici giorni fa in riva al Lago di Varese: dodici ragazzi provenienti dail, grazie al Rotary hanno potuto vivere due settimane all’insegna dell’amicizia e dello. Con l’aiuto dei tecnici e degli atleti della Canottieri Gavirate, in breve tempo hanno imparato le basi delloa remi, fino al punto di sfidarsi in una regata sulla barca regina di questa disciplina: l’otto. Ha riscosso l’ormai consueto successo e offerto l’occasione di un proficuo scambio di conoscenza ed esperienza l’edizione 2024 deldipromosso dai club rotariani del territorio. "Loè uno straordinario fattore did’esperienze e di crescita umana", evidenzia Carlo Fraquelli, governatore del distretto del Rotary cui fanno capo i club varesini. "Queste iniziative esprimono al meglio lo spirito che anima i nostri club.