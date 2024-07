Scafati l’affondo di Grimaldi | Miracolo a Scafati | le strade si allagano senza pioggia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Comunicato stampa del Consigliere comunale diMichele, a nome della coalizione "Ora e sempre". Nonostante il caldo torrido e la completa asdi, da giorni via Nuova San Marzano è soggetta a continui allagamenti. Con un misto di acqua, scarti della lavorazione del pomodoro e della cipolla, e terriccio: che fuoriesce dai tombini, inonda il manto stradale e poi si trasforma in fango maleodorante e scivoloso. Arrecando disagi enormi per i residenti, e pericoli evidenti per i pedoni e la sicurezza stradale. Nel mentre, ci segnalano molti abitanti della zona, alcuni dei tombini prospicienti i siti produttivi sono stati completamente murati.