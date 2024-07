Roma maxi incendio di sterpaglie a Ponte Mammolo | evacuato un hotel – I video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 luglio 2024) Undi grandi dimensioni è divampato adomenica 28 luglio nel pomeriggio nella zona di, nella zona a nord est della Capitale. Le fiamme si sono propagate tra lee alcune baracche. Gli occupanti delle abitazioni di fortuna si sono messi al sicuro, solo uno di loro è stato dovuto aiutare dai soccorritori. L’si sta alimentando nella boscaglia, tra vegetazione e rifiuti, e una colonna di fumo nero è presto diventata visibile anche da altri quartieri della città. Sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Locale per agevolare la viabilità e i volontari della Protezione Civile. A scopo precauzionale, più per il fumo che per le fiamme, sono stati fatti evacuare una ventina di persone che si trovavano in una struttura alberghiera, e un’altra ventina dalle abitazioni più vicine al rogo.