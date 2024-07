Parigi 2024 Italia bronzo 4×100 stile libero | terza medaglia azzurra

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 28 luglio 2024) (Adnkronos) – L’dinellamaschile alle Olimpiadi di. Oro agli Stati Uniti, argento all’Australia. E’ lana dopo l’argento di Filippo Ganna nella cronometro maschile di ciclismo e ildi Luigi Samele nella sciabola. Il quartetto formato da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo ha chiuso in 3’10”70. Gli Usa hanno trionfato in 3’09”29, davanti all’Australia seconda in 3’10”35. La gara dell’, dopo la frazione iniziale di Miressi, è decollata con Ceccon che ha portato gli azzurri in zona podio, fino al secondo posto. Conte Bonin ha retto al ritorno di Australia e Cina, consentendo a Frigo di chiudere con una frazione eccellente, coronata con la conquista di unstraordinario.