Olimpiadi Parigi 2024 il Settebello piega gli USA | l’Italia di pallanuoto vince 12-8 all’esordio

(Di domenica 28 luglio 2024) Esordionte perdialledi. Gli azzurri di Sandro Campagna battono gli USA nella prima gara del torneo con il punteggio di 12-8. Una vittoria connte, vista la precaria situazione di alcuni degli azzurri nei propri club, possibile fonte di distrazione, contro il sette americano che ha giocato una partita molto tosta. Il tabellino di Italia-USA Italia: Del Lungo, Di Fulvio 2, Velotto 1, Gianazza 2, Fondelli 1, Condemi, Renzuto Iodice, Echenique 1, Presciutti 1, Bruni 1, Di Somma 1, Iocchi Gratta 2, Nicosia. All. Campagna USA: Weinberg, Hooper 1, Vavic, Obert, Daube 3, Cupido, Hallock, Woodhead, Bowen 2, Dodd C. W., Dodd R., Irving 2, Holland. All. Udovicic L'articolo, ilgli USA:di12-8CalcioWeb.