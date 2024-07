Olimpiadi di Parigi 2024 che delusione per Arianna Errigo | fuori ai quarti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 28 luglioferma la sua corsa nel fioretto individuale aidi finale della sua quarta Olimpiade. L'azzurra è stata sconfitta per 15-14 dalla statunitense Lauren Scruggs, che ha messo da subito in difficoltà la portabandiera azzurra, capace comunque di rimontare due volte fino a fermarsi sul 14 pari, ma l'ultima stoccata è di Scruggs.