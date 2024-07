Nordio | Le dimissioni di Toti una sconfitta per la democrazia L’emergenza carceri non si risolve liberando i detenuti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 28 luglio 2024) Per il ministro della Giustizia Carlo, un eletto non deve dimettersi se è indagato: “In caso contrario, devolveremmo alla magistratura il potere di condizionare la politica, cosa che purtroppo è accaduta con tangentopoli, e anche dopo. Naturalmente posso comprendere che lo stress cui è sottoposto un indagato possa condurlo a scelte diverse. Ma questa è unadella, fondata sulla separazione dei poteri”, afferma in un’intervista al Messaggero con riferimento al caso del governatore ligure Giovanni. Il Guardasigilli a tutto campo al Messaggerocommenta: “Sono perplesso quando una misura cautelare viene applicata dopo vari anni di indagine e soprattutto quando è ‘à petits paquets’, cioè con provvedimenti successivi a breve distanza l’uno dall’altro“.