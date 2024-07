Million Day 1 su 9 ce la fa | 1 milione sul conto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 28 luglio 2024) La dea bendata a volte sa essere davvero sfacciata, come in questo caso. Sono bastati 5 numeri per far venir giù dal cielo una vera fortuna. Sarebbe estremamente riduttivo, oltre che per nulla rappresentativo della realtà, dire che la dea bendata non abbia avuto, nei giorni scorsi, una predilezione per il Bel Paese. Sono accadute talmente tante di quelle cose, nelle ultime ore, che è evidente, anzi, che abbia deciso di soggiornare proprio in Italia in occasione delle vacanze estive. Ha vinto 1di euro indovinando solo 5 numeri – Ilveggente.itSe così non fosse, non ci sarebbe stata alcuna storia da raccontare. Invece ne abbiamo tante, benché una fra tutte meriti di sicuro maggiore attenzione. Arriva, a voler essere più precisi, dal Centro dello Stivale, vale a dire dalla regione del Lazio.