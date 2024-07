LIVE Mountain bike Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Ferrand Prevot oro per dispersione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) 15.40 Chiude in quarta posizione una sfortunata Pieterse che ha forato, quinta invece Richards. 15.39 La statunitense Batten si prende l'argento, bronzo per la svedese Rissveds. 15.38 Ora c'è la lotta per la medaglia d'argento con Batten che ha preso qualche metro di vantaggio su Rissveds. PAULINEMEDAGLIA D'ORO NEL CROSS COUNTRY! La regina delvince acon il tempo di 1:26:02. E ora si può lasciare andare alle lacrime. 15.34 Ultimi colpi di pedale per Pauline, la campionessa del mondo in carica che chiude il cerchio conquistando l'oro olimpico in casa. 15.32 Passa all'ultimo intermedio prima del traguardo, il pubblico regala spettacolo urlano "Pauline" e tirando fuori le bandiere francesi. 15.