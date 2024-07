LIVE Italia-Repubblica Dominicana 1-1 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | 20-17 le azzurre provano ad uscire da una situazione complessa!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-21 Muro di Jineiry Martinez, le dominicane sono venute fuori da unaimpossibile. 24-20 CHE DIAGONALE! Paola Egonu trova un colpo clamoroso e riporta le azzurra set-poin! 23-20 In rete il servizio di Danesi. 23-19 Primo tempi di Danesi, ancora una ricezione meravigliosa di Giovannini! 22-19 Bordata in parallela di Gonzalez Lopez. 22-18 GAIA GIOVANNINIIIII! Colpo a scavalcare il muro importantissimo! 21-18 Ricezione perfetta di Giovannini, poi ci pensa ancora Egonu in attacco! 20-18 Pallonetto di Gonzalez Lopez. 20-17 NON SI PASSAAAAAAAA! Murone di Anna Danesi su Brayelin Martinez! 19-17 Mani-out di Egonu, Paola versione extra-lusso! 18-17 Errore dai nove metri di Lubian. 18-16 Ancora fallo di posizione per la, clamoroso! 17-16 Errore al servizio per le avversarie.