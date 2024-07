La maggioranza scricchiola ma c’è chi è già al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Laal governo di Osimo lotta contro la crisi ormai sotto gli occhi di tutti dopo il voto che si è "spaccato" nella Sala Gialla sulla nomina di Stefano Simoncini presidente del civico consesso. Due i Consigli riconvocati in queste ore: uno martedì alle 15 (solo per la presidenza e la vice, di nuovo, sperando ci sia la tanto agognata fumata bianca) e un altro mercoledì alle 18.30 per l’assestamento generale del bilancio 2024-26. A rischio, si dice, sarebbe anche la tenuta della giunta, quasi ingessata nelle decisioni e nelle azioni per questa impasse che ha odore di ritorsione per mancati accordi interni all’ampia coalizione di. Gli assessori nominati dal neo sindaco Francesco Pirani però hanno idee chiare per partire. L’architetto Paolo Strappato, assessore a Urbanistica, Attività economiche e Patrimonio, ha 40 anni di esperienza nei Comuni.