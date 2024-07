Il Pisa saluta il ritiro di Bormio Tre reti alla Pro Patria ora l’Inter

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Ildisi è concluso con la vittoria delnell’ultima amichevole contro la Pro, unica squadra professionistica affrontata in queste due settimane di lavoro. Anche ieri i nerazzurri hanno utilizzato il 3-4-2-1, il modulo che ha caratterizzato tutta la preparazione estiva fino a questo momento. Prove generale prima della gara contro, il gran galà dell’Arena Garibaldi, prima ancora della Coppa Italia e dell’inizio del torneo cadetto, il 17 agosto con lo Spezia. I carichi di lavoro si sono fatti sentire, specialmente nella prima mezzora, con una Proche è sembrata più in p, colpendo anche una traversa. Poi è salita in cattedra la qualità dei nerazzurri. A passare in vantaggio è ilcon Esteves che, grazie a un lancio millimetrico di Marin, punisce l’estremo difensore ospite nell’angolino destro.