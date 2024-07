Il Pd sventola il cappio e punta su Orlando Schlein allontana un avversario

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 luglio 2024) In questo caso non difettano certo di coerenza. Dopo aver fatto tintillare le manette in piazza (metaforicamente, si intende) adesso vogliono fare lo stesso nell'urna. Un piano che si divide in due fasi. Per prima cosa,, Conte e la coppia Fratoianni-Bonelli, in asse con giudici di Genova, sono riusciti a far dimettere Giovanni Toti da governatore. Ora sono pronti a prendersi la Liguria facendo scendere in campo l'ex ministro della Giustizia Andrea. Proprio lui. Lo stessoche solo tre giorni dopo l'arresto del presidente della Regione - avvenuto ormai 82 giorni fa - tuonava: «Il quadro è desolante, persino disgustoso, ma non sorprendente. Non si tratta tanto di capire chi va in galera ma come si ripristina un quadro dopo l'esproprio della democrazia che c'è stato».