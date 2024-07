I Fantastici 4 confermati nei prossimi due film sugli Avengers

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 28 luglio 2024) IQuattro della Marvel faranno il loro debutto sul grande schermo il prossimo anno, ma i fan vedranno molto di più neianni. The Fantastic 4: First Steps arriverà nelle sale il 25 luglio 2025. Le prossime due estati saranno inaugurate da nuovidiretti da Joe e Anthony Russo. Durante l’imponente panel della Hall H del San Diego Comic-Con 2024, i Marvel Studios hanno confermato che iQuattro appariranno in entrambi idei Vendicatori. Una volta che Kevin Feige e i Marvel Studios hanno annunciato i titoli dei, l’inclusione deiQuattro ha avuto perfettamente senso. Il quintodei Vendicatori si intitola: Doomsday, con il Dottor Destino come antagonista principale. Destino avrà un ruolo di primo piano in: Secret Wars, che arriverà nel maggio 2027.