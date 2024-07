Gratta e vinci no ricevuta no party | clamoroso dietrofront

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 28 luglio 2024), le coincidenze sono il sale della vita e questa storia ne è la dimostrazione: pazzesco, stenterai a crederci. In pausa pranzo possono succedere le cose più disparate. È probabile che si facciano nuove conoscenze, ad esempio, o che rientrando al lavoro ci si imbatta in un acquisto di quelli destinati a cambiarti la vita. Proprio come nella storia che stiamo per raccontarvi, che rivela quanto imprevedibile possa essere, alle volte, il destino. Un uomo nella Caroline del Sud ha comprato unche gli è valso un premio di 1 milione di dollari – Ilveggente.itUn uomo di Greenville, nei giorni scorsi, ha visto la sua vita cambiare da così a così proprio mentre, dopo una mattinata intera trascorsa in ufficio, era uscito a mangiare qualcosina e a rifocillarsi un po’.