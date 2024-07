Gli Anelli del Potere 2 ci sono gli Ent e Shelob – SDCC 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 28 luglio 2024) I momenti migliori del nuovo trailer segnalano il ritorno di alcune delle creature più famose del Signore degli, tra cui la rivelazione di almeno un Ent eche appariranno nella seconda stagione. Non è possibile che Isildur sia morto quando c’è ancora molto da fare per organizzare gli eventi della trilogia. Alcune immagini rilasciate in precedenza confermano che Isildur e Arondir (Ismael Cruz Cordova) condivideranno una storyline in questa stagione, insieme a Estrid (Nia Towle), un nuovo personaggio de Glidel. Probabilmente si incontreranno quando Arodnir guiderà un gruppo lontano dal Monte Fato appena formato e troverà un Isildur ferito. Gli attori sembravano aver anticipato che Isildur e Arondir avrebbero incontrato insieme i personaggi più magici e i mostri più terrificanti della Terra di Mezzo.