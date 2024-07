Eleonora Giorgi sulla malattia | Potrei avere sei mesi di vita o più ma posso permettermi di andarmene

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 28 luglio 2024) Dopo aver rivelato del tumore al pancreas in una puntata di Pomeriggio 5,si è sottoposta a diverse cure e cicli di chemio. A diversidall’annuncio, il mese scorso a Estate in Diretta l’attrice ha spiegato che adesso dovrà fare altre chemio e che si sta preparando anche a perdere i capelli: “Non è un grosso problema. Come vedi mi sono fatta bionda. Sono andata dalla parrucchiera e le ho detto ‘fammi bionda, che i capelli se cadranno, dovranno cadere biondi’. Come stoi reagendo? Sfido quotidianamente il male che ho dentro. Questo tipo di tumore è forte e tremendo, lui sta dentro al sangue e viaggia, si va a seminare. Per questo ho anche dovuto cambiare chemio. Adesso ammetto di essere un po’ fragile e ho anche dei momenti dove sono molto debole. Certo che, tutti abbiamo una data di scadenza.