Benevento 5 un ex Foggia per mister Centonze

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Attraverso i propri canali social il GGteamwear5, squadra ai nastri di partenza del prossimo torneo di serie A, ha reso noto l’ingaggio di Ramon Bueno Ardite. Italo-brasiliano di San Paolo, classe ’84, è uno dei pilastri della scena nazionale a rimbalzo controllato pur cominciando nel calcio a 11 con la squadra della sua città e poi con ilnel Belpaese. Successivamente dal 2005 al 2008 veste i colori del Torino Cesana in A2, passa all’Asti di cui diventa bandiera in otto anni cominciando dalla Cadetteria: vince due volte la Coppa Italia (2011-12 e 2014-15), due volte la Winter Cup (2013-14 e 2014-15), nel 2016 è suo il rigore decisivo contro il Rieti per il trionfo nella serie scudetto. Il ritiro dei piemontesi conduce il giocatore alla Luparense, qui arriva la gioia di un altro tricolore e la Supercoppa del 2017.