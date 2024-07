Alloggi universitari | Zone scollegate e abitazioni distanti il piano non funziona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) "La giunta Mezzetti sul tema degliper glisi pone in continuità con il decennio Muzzarelli. D’altra parte l’attribuzione a Federica Venturelli dell’assessorato per i rapporti con l’Università non poteva che condurre su questo delicato e importante argomento ad una perfetta sintonia tra Mezzetti e il suo predecessore" questo l’attacco di Elisa Rossini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che accende i rilettori sul tema degli, puntando il dito contro ben più di una scelta. "Nel quinquennio precedente siamo intervenuti più volte chiedendo di evitare di collocare gli studenti in un luogo degradato e insicuro come l’RNord – spiega –. Non siamo stati ascoltati e oggi rileviamo che la giunta annovera tale decisione come una delle soluzioni su cui continuare ad investire.