Tragico incidente in Sardegna | muore 19enne durante snorkeling

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Fagnano Olona (Varese) – Giorgio Noris, 19 anni, è deceduto mentre facevainsieme a un gruppo di amiciuna vacanza in. La tragedia è avvenuta a Loiri Porto San Paolo, sulla costa nord-orientale dell’isola. La Procura di Tempio Pausania ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze della morte del giovane. Noris stava nuotando intorno a un gommone con i suoi amici quando questi si sono accorti della sua assenza. Uno dei compagni, salito su una scogliera, ha notato Noris immobile sull’acqua. Purtroppo, quando è stato raggiunto, ilnon dava più segni di vita. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.