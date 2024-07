Temptation Island Lino Giuliano pubblica un video social e spiazza tutti c’entra Maika

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 27 luglio 2024)è tornato suia modo suo! Il protagonista per antonomasia dell’ultima edizione di(probabilmente l’unico a potersi contendere il primo posto è Tony Renda) hato un TikTokndo un po’. Chi pensava infatti che una volta lasciate le telecamere di Canale 5 la seducenteRandazzo, la tentatrice con cui aveva legato nel villaggio, non l’avrebbe minimamente preso in considerazione, pensando che il suo interesse versofosse solo strategia a favor di luci della ribalta si sbagliava di grosso. Nelin questione,fa intendere che sarebbe andato a prendere la “sua” single. In sella alla sua moto,si rivolge ai suoi detrattori (e anche ad Alessia Pascarella) esclamando: “Peri giudici che dicono che non ho la motosto arrivando.