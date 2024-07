Spinazzola l’agente | Conte lo voleva all’Inter Mercato condizionato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) Davide Lippi ha parlato del passaggio del suo cliente, Leonardo, dalla Roma al Napoli. A Radio Kiss Kiss ha fatto il punto su Antonioe la sua volontà, ai tempi dell’Inter, di ingaggiare il giocatore. ENTUSIASMO – Davide Lippi fa il punto su Leonardoe del suo passaggio al Napoli. Tornando anche a quando Antonioavrebbe voluto ingaggiarlo: «Ho visto il suo entusiasmo quando ha firmato per il Napoli. Non è mai semplice cambiare squadra e città dopo cinque anni. C’era grande volontà da parte di Antonioche già loai tempi dell’Inter. E quando un grande allenatore va in una squadra, si condiziona anche il. È successo anche a mio padre quandoportò Vieri con lui. Adesso gli azzurri devono ambire ai primi posti».