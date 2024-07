Salvate i rondoni con i nidi nel terzo anello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) La premessa è la seguente: "Il rondone maggiore è una specie che migra ogni anno per migliaia di chilometri dall’Africa verso l’Europa perficare, unico momento in cui atterrano". Parte così un ordine del giorno del Municipio 7, il quale racconta che "lo stadio di San Siro è uno dei tanti luoghi dificazione scelto da questi uccelli nella nostra città" ma che "a causa dell’installazione di reti per prevenire la caduta di calcinacci allo stadio San Siro (nella parte esterna deldell’impianto, ndr) imaggiori (Apus apus) rischiano di rimanere intrappolati e morire dopo ore di lenta agonia".