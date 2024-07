Reggiolo rotoballe in fiamme nei campi a Villanova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024)(Reggio Emilia), 27 luglio 2024 - Dopo l’incendio di stoppie, in un campo agricolo, che venerdì pomeriggio ha rischiato di arrivare ad un adiacente terreno, a Santa Vittoria di Gualtieri, dove si trovavano diverse, il giorno dopo i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare un altro incendio, che stavolta ha coinvolto settanta, nell’area di un’azienda rurale in località, in strada Porto, trae Rolo. A metà pomeriggio è scattato l’allarme al 115, con un primo intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Carpi, dei volontari di Luzzara, con un’autobotte da Reggio e la squadra di Guastalla. In breve tempo l’area è stata messa sotto controllo, evitando che lepotessero arrivare all’edificio vicino. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti, svolti con i vigili del fuoco.