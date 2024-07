Parigi 2024 judo | Andrea Carlino eliminato al golden score agli ottavi da Yang nel -60kg maschile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Si interrompedi finale il percorso dinelalle Olimpiadi di. L’azzurro, infatti, ha ceduto all’atleta di TaipeiYung Wei, numero uno al mondo: una prova di grande coraggio e qualità per l’azzurro, che ha costretto l’avversario alera passato in vantaggio con un waza-ari, prima di subire il punto del pareggio.sfiora un altro punto che non viene concesso, e si arriva quindi al: qui, l’italiano riesce a prolungare lo scontro al terzo minuto, ma alla fine èa prevalere immobilizzando a terra, e realizzando quindi l’ippon.