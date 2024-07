Parigi 2024 boxe Charaabi out all’esordio | vince la mongola Munguntsetseg

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Sirineha ceduto il passo a Enkhjargalin occasione dell’esordio alle Olimpiadi di, per quanto concerne lafemminile (categoria 54 kg). L’azzurra non è riuscita ad avere la meglio sulla portacolori, terza ai Mondiali di Nuova Dehli, con l’ultima citata dunque agli ottavi dell’evento a cinque cerchi: affronterà la turca Hatice Akbas, a sua volta vittoriosa al debutto nonché particolarmente competitiva. Niente da fare, quindi, per Chaarabi: termina il suo sogno olimpico, dopo aver sofferto per uno stop fisico nella preparazione all’importante evento. L’italiana ha perso lucidità alla distanza, evidente nel terzo round, concedendo sia la ripresa che il match alla, piena invece di energie e volenterosa di far bene.