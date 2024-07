Parchi eolici e proteste | E’ come una corsa all’oro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) PITIGLIANO Moltissima gente per dire "no" allo sfruttamento del territorio. Si è svolta nella sala "Petruccioli", nel cuore di Pitigliano, l’assemblea organizzata dai comitati MaremmAttiva e Ambiente e Salute Tuscia a seguito della presentazione di due nuovi progetti diche coinvolgono il territorio. I progetti sono stati presentati Rwe Renovables Srl e Visconti Pitigliano Srl (34 pale eoliche complessive) che si aggiungono a quello già noto che dovrebbe sorgere in località Rempillo. Adesso va fatta unaper riuscire a presentare entro i tempi previsti (7 agosto) le osservazioni contrarie. Ancora una volta comitati e istituzioni si sono presi per mano e provano a mobilitare la comunità. "Abbiamo preso coscienza di essere sotto attacco incrociato e della necessità di fare fronte comune rispetto ai due nuovi progetti presentati", commentano dai comitati.