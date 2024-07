Mistica e geopolitica alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 luglio 2024) "Come la luce del sole supera ogni cosa per calore e splendore, così non vi è vittoria più nobile di quella di Olimpia”. Sono i versi di Pindaro a ricordarci che è proprio vero, da 2.800 anni a questa parte, non c’è vittoria più nobile, più celebrata, più affascinante e politicamente più impattante, di quella di Olimpia. Tuffiamoci nel tema con due volumi che ricordano l’aspetto mistico, e contemporaneamente il mostruoso impatto geopolitico dell’olimpismo. Il primo è di Amos Matteucci, Gli sport olimpici nell’antichità. Storia, atleti, personaggi, cultura (Circolo Canottieri Aniene, 2002). Matteucci è stato un giavellottista, campione italiano per otto volte e membro della spedizione olimpica nel 1952 a Helsinki, dove terminò al diciottesimo posto.