Mercato Napoli c’è una nuova pretendente per l’obiettivo | di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 27 luglio 2024) Ilè interessato a diversi giocatori per rinforzare il proprio organico. In queste ore per uno di loro si sarebbe palesato l’interesse di un altro club. Lavoro a Castel di Sangro per ildi Antonio Conte, mentre Manna è in costante contatto per le varietive. Il DS azzurro è al lavoro per definire alcune uscite, per poi riportare il focus sui colpi in entrata. Sono tanti gli obiettivi delper rinforzare la rosa, ma per uno di questi ci sarebbe stato l’inserimento di una, un club mette gli occhi su un obiettivo: di chi siIl Direttore Sportivo del, Giovanni Manna, prosegue il suo lavoro sulper rinforzare il. Fino ad oggi è stato svolto un buon lavoro dal neo DS azzurro, ma c’è ancora molto da fare.