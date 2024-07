Mannarino al Mystery Concert del No Borders Music Festival

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 27 luglio 2024) Il secondo fine settimana della 29esima edizione del Noparte con ilai Laghi di Fusine:. Uno misterioso completamente acustico in cui la voce profonda e didascalica diè stata accompagnata da sole due chitarre magistralmente gestite da Alessandro Chimienti e Tony Canto. Il pubblico ha scoperto il protagonista di questa giornata dia incredibile solo nel momento in cuiè salito sul palco. Anche il cantautore romano ha scoperto il “suo” pubblico solo durante l’esibizione, un pubblico che ha reagito alla sorpresa con grande entusiasmo e cantando tutte le canzoni: Un’Estate, Cantarè, Maddalena, Gli Animali, Me So Mbriacato e molte altre, sia storiche che del suo ultimo album “V”.è un cantante che lavora di anima e cuore e sul palco non si è risparmiato, dando tutto sé stesso.