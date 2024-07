Luca Scatà il carabiniere eroe e l’ultimo desiderio prima di morire

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024), noto per aver fermato il terrorista Anis Amri nel 2016, è morto prematuramente a causa di un tumore., l’agente che uccise Amri in un conflitto a fuoco a Sesto San Giovanni, ha coronato il suo ultimo sogno il 17 luglio scorso, sposando la sua amata Miriana Tavormina. «Un passo tu, un passo io. Cammineremo così, insieme», aveva scritto Miriana su Facebook, aggiungendo: «E quando dimenticheremo i passi e quando il tempo rivendicherà il suo spazio, la mia mano non lascerà la tua, la tua mano non lascerà la mia. È così che cammineremo insieme, Io e te. Per sempre insieme. Marito e moglie».