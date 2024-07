LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Andrea Carlino cede al taiwanese Yang al golden score

Leggi tutta la notizia su oasport

Nel match fino a qui più lungo della giornata al numero uno del ranking Yung Wei (Taipei) che avanza dunque ai quarti di finale. E' stata comunque un'ottima Olimpiade quella dell'azzurro che dopo aver superato l'australiano Katz al primo turno si è arreso soltanto dopo più di tre minuti al numero 1 del ranking. 11.12 Arriva purtroppo il waza-ari che chiude l'incontro dopo 7 minuti e 51 secondi. 11.11 Secondo shido all'azzurro per non combattività. 11.10 Shido anche per che comunque andrà a finire è riuscito a portare il numero 1 del ranking al. 11.09 Shido per il. 11.07 Arriva un waza-ari anche per che pareggia i conti. 11.05 WAZA-ARI DI!