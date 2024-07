LIVE Bolelli Vavassori-Carreno Busta Granollers Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | comincia il percorso delle tds n 1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel primo turno del torneo olimpico di doppio maschile. Simonee Andreaaffrontano gli spagnoli Pabloe Marcelil cammino per le teste di serie numero 1 del tabellone di doppio maschile:comandano infatti il seeding dopo il forfait di Jannik Sinner che doveva far coppia con Lorenzo Musetti. La coppia azzurra è rodata, gioca sempre insieme nel circuito e un paio di mesi fa, proprio sui campi del Roland Garros, si è spinta fino alla finale, salvo poi rimbalzare contro Bopanna e Ebden. Dall’altra parte della rete c’è una coppia abbastanza inedita come quella formata da