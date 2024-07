LEMÓ dal 26 luglio è in radio con FITTA LA NEBBIA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 27 luglio 2024) Da venerdì 262024 sarà in rotazionefonica “la”, il nuovo singolo diestratto dal suo album d’esordio “Chi l’avrebbe mai detto!”. Fuori dal 26la” diDal 262024 sarà in rotazionefonica “la”, il quinto singolo diestratto dal suo album d’esordio “Chi l’avrebbe mai detto!”. Cosa rappresenta “la”? “la” è un blues vecchia maniera per una storia d’amore bislacca. Il protagonista ricorda le movenze di un Jeffrey Lebowski dei fratelli Coen (Il Grande Lebowski), citando Dalla (Disperato Erotico Stomp) e De André (Quello che non ho).Spiega l’artista a proposito del brano: “Un blues tutto suonato come si faceva un tempo, elettrico e distorto come certe storie d’amore ”.