L’Appia Antica è Patrimonio dell’Umanità | è il 60esimo sito Unesco italiano Il ministro Sangiuliano | Un orgoglio

(Di sabato 27 luglio 2024) La Via Appia – definita Regina Viarum dal poeta Stazio nel I secolo dopo Cristo – entra ufficialmente nella lista delMondiale. La decisione è stata presa dal Comitatoriunito a Nuova Delhi nella 46/a sessione. Con la Via Appia l’Italia conta adesso 60 siti, consolidando così il primato. Oltre mille chilometri, da Roma a Brindisi, che hanno visto scorrere un flusso ininterrotto di persone, merci, idee, civiltà, file di pellegrini diretti in Terra Santa, condottieri pronti a salpare per il Mediterraneo, i ribelli insorti con Spartaco catturati e crocifissi lungo la strada fino a Capua.