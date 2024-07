La FED la BCE e i tassi che delibereranno quando? per le valute che gestiscono

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 luglio 2024) Le specifiche fatte nel titolo hanno una loro ragione d’ essere. Al punto in cui è arrivata la situazione sociale e economica nella parte occidentale del mondo, ogni giorno sembra di scorgere tra le righe delle comunicazioni fatte all’umanità dall’informazione di FED e BCE un messaggio adeguatamente criptato. Tanto che nemmeno l’impiego di Enigma, se fosse possibile, basterebbe a risolverlo. Intanto dalla Cina, nelle scorse ore, è giunta la notizia che la Banca Centrale ha dato il secondo e consistente taglio dall’inizio dell’anno alla più usata delle sue monete, lo yen. I vantaggi per tutti i settori economici, tra i primi l’export e il commercio in genere, sono immaginabili.