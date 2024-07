Kate Middleton ultime notizie Sua figlia Charlotte eredita 300mila euro in borse E la Chanel di Diana

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 luglio 2024)prosegue la chemioterapia contro il cancro e non la vedremo più fino al prossimo autunno. Ma suasta diventando sempre più protagonista, soprattutto dopo l’uscita con sua mamma e sua zia Pippa alla finale di Wimbledon. E fra qualche anno potrà sfruttare la collezione didi sua madre che al momento è stata stimata in 250mila sterline, poco meno di. In sette mesisi è mostrata in pubblico solo due volte, al Trooping the Colour e alla finale di Wimbledon. La Principessa del Galles sta combattendo la sua battaglia contro il cancro e non è ancora finita. Adesso trascorrerà qualche settimana in vacanza, tra il Norfolk, ad Anmer Hall, e la Scozia nel castello di Balmoral, insieme a William e ai tre figli. Si spera che possa fare un’altra apparizione pubblica in autunno, ma non tornerà al lavoro prima del 2025.