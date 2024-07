Italia-USA pallanuoto Olimpiadi 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Finalmente si scende in acqua: il Settebello è pronto ad iniziare il torneo dimaschile che scatta domani, domenica 28 agosto, alledi Parigi. Gli azzurri saranno impegnati alle 15.00 contro gli Stati Uniti nel match che inaugura il Gruppo A. Subito una sfida intensa per la squadra guidata da Sandro Campagna che dovrà partire forte in un raggruppamento davvero durissimo: avversario tutt’altro che scontato, con glini Hallock e Irving. Il torneo olimpico disarà disponibile in modalità integrale sulla piattaforma Discovery+. Previsti collegamenti tv nei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport2, presenti nel bouquet di Sky oltre che di DAZN. In chiaro la copertura sarà seguita dalla RAI per mezzo di RAI2 e RAISport+HD.Insi potrà seguire inoltre su Now TV, Sky Go, DAZN, TimVision e RAI Play. Di seguito ilcompleto.