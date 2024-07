Il patron di Netflix dona 7 milioni a Kamala Harris | negli Usa fioccano le disdette all’abbonamento

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 luglio 2024)sta fronteggiando una pioggia di,, con un boicottaggio social #Cancel, dopo che il co-fondatore e mega-tore democratico Reed Hastings hato 7di dollari alla campagna presidenziale della vicepresidente. Lazione di Hastings è arrivata dopo che in precedenza lo stesso imprenditore aveva chiesto al presidente Joe Biden di “farsi da parte” dalla corsa presidenziale dopo la sua performance poco brillante al dibattito presidenziale del 27 giugno. Ora Hastings, dopo la discesa in campo di, ha dichiarato che “dopo il dibattito deprimente, siamo di nuovo in gioco”. Lazione rappresenta anche la più grandezione singola di Hastings a un candidato politico. Martedì, Hastings ha scritto in un post su X: “Congratulazioni a, ora è il momento di vincere”.