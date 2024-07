Grindr vietata nel villaggio olimpico Il motivo? Tutelare gli atleti gay ed eventuali casi di outing

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Limitazioni a foto e video, abolizione dell’intelligenza artificiale, nessun post a pagamento e app bloccate. Nela Parigi anche i social hanno un peso. Il ComitatoInternazionale (Cio) ha infatti reso noto alcune linee guida per tutti gliche parteciperanno ai Giochi Olimpici al fine di proteggere i diritti di immagine dei canali tv che stanno gestendo l’evento. Tra le diverse regole, i partecipanti non potranno utilizzare l’app di dating– usata dalla comunità Lgbtqia+ – perla privacy eddi. If athletes are not out or come from a country where being LGBTQ+ is dangerous or illegal, usingcan put them at risk. That’s why we disable location-based features within the Olympic Village. Read more here: https://t.co/XYiLMFi7pn https://t.