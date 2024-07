Eccellenza Maceratese in difesa preso Mastroippolito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Il difensore centrale Leonardo, classe 1999, completa il pacchetto arretrato, della. Si tratta di un giocatore che ha indossato le maglie anche di Bisceglie, Pineto, Carpi e Celano. "Si tratta – spiega Stefano Serangeli, dg della– di un elemento veloce, reattivo, in passato è stato impiegato anche da terzino destro, è forte di testa e porta in dote anche qualche gol". Sono passati pochissimi giorni dall’inizio della preparazione. "Le prime sedute – sottolinea Serangeli – ci confermano la fame e la voglia di affermarsi dei ragazzi, del resto erano caratteristiche su cui abbiamo puntato con decisione in sede di mercato". È unaprofondamente rinnovata rispetto a quella dello scorso anno.