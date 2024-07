Doctor Who | tutto quello che abbiamo scoperto al panel Hall H del SDCC

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 27 luglio 2024)Who:chealH delWho ha fatto un glorioso ritorno al Comic-Con di San Diego dopo sei anni di assenza, con lo showrunner Russell T. Davies che è sceso nellaH insieme alle star Ncuti Gatwa e Millie Gibson. Non solo la Gibson è riuscita a far nevicare nellaH, ma il trio ha anche annunciato una nuova serie spin-off, ha rilasciato una nuova clip dell’attesissimo speciale di Natale con Nicola Coughlan e ha finalmente rivelato il casting di Jonah Hauer-King per la seconda stagione. Alla domanda sulla vulnerabilità emotiva del Dottore in questa seconda stagione, Gatwa ha detto che il suo obiettivo era dimostrare il peso del lungo e traumatico passato del Dottore. “Il Dottore ha subito tante perdite e gioie. Ogni esperienza, fino in fondo. Non riesco a capacitarmi del fatto che abbia due cuori.