Do istruzioni su come fare bene autoerotismo i fan mi ringraziano Guè è geniale e sul set del video ci ha dato dentro | Tami Tsunami da Onlyfans alla musica

(Di sabato 27 luglio 2024) Cresciuta in un’umile famiglia della periferia milanese, idee chiare e grande personalità, è diventata con il tempo tra le più seguite e celebri content creator di. Venerdì è uscito il suo primo singolo “Dura” (feat.Guè) eha trovato il modo per coronare anche la sua passione per la. Ma è stato soprattutto il lavoro nel mondo dei contenuti per adulti che, dall’età di 28 anni, le ha cambiato la vita. Una scelta frutto di un percorso di maturazione e conoscenza di sé, facendo del suo carattere uno scudo contro critiche e giudizi. Perché hai deciso di intraprendere una carriera lavorando con i contenuti per adulti? Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il mio corpo e una personalità forte. Volevo seguire una strada fuori dagli schemi e mi sono detta: ‘Proviamoci!’.