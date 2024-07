Conte nessuno sconto a Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 27 luglio 2024) Antoniocontinua il lavoro iniziato in quel di Dimaro. Anche a Castel di Sangro carichi di lavoro pesantissimi e calciatori stremati a fine sessione. Il tecnico salentino non risparmia neanche. L’attaccante nigeriano dovrebbe lasciare la casacca azzurra ormai a breve, nonostante il valzer di mercato che sta ballando il PSG che vorrebbe accaparrarsi Victor ad una cifra ben più bassa rispetto ai 130 milioni della clausola. Al Khelaifi, lidi inglesi o sirene arabe, il futuro diè lontano da Napoli e lo sapeva fin dall’inizio anche, tanto da dichiararlo nella conferenza di Palazzo Reale. Il Mattino nell’edizione odierna parla proprio del lavoro cuista sottoponendo anche Victor cui, però, per ovvi motivi, verranno evitate le amichevoli. Di seguito quanto scrive il quotidiano napoletano a riguardo.