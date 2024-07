Con l’auto contro un tram poi fugge | paura a Napoli 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlle prime luci dell'alba di stamattina, in Piazza Garibaldi a Napoli, undell'ANM, linea 412, è stato coinvolto in un incidente con un'autovettura che, subito dopo l'impatto, si è dileguata. L'impatto è stato talmente violento che ilè fuoriuscito dalla sede dei binari. Fortunatamente non risultano feriti né il conducente del mezzo aziendale, né i viaggiatori.