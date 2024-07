Bassotto maltrattato I carabinieri forestali lo tolgono alla padrona

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Ilè stato salvato dsegnalazione di una persona che aveva assistito ai maltrattamenti, e ha inviato un video ai. I militari di Como, hanno quindi svolto un sopralluogo a casa della proprietaria, una donna di 33 anni di Valmorea, dove hanno sequestrato il cane, mettendolo al sicuro. Sottoposto ad accertamenti veterinari, il cane è poi stato consegnato a una associazione che si sta prendendo cura di lui. Questo mese ierano già intervenuti a Cantù per mettere in salvo un altro cane, un american staff terrier, con evidenti segni di denutrizione. "Purtroppo – sottolineano i- casi di maltrattamento o di abbandono di animali da compagnia, soprattutto nel periodo estivo, non sono rari. Gli animali non sono giochi, ma esseri dotati di sensibilità e bisognosi di cure". Pa.Pi.