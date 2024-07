A che ora gareggiano Martina Berta e Chiara Teocchi nella mountain bike alle Olimpiadi | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Ledi Parigi entreranno subito nel vivo con gli sport su due ruote. Se oggi il ciclismo internazionale sarà dedicatocronometro su strada, domani si cambia completamente registro con lache entra in gioco. Si assegna immediatamente la prima medaglia di specialità nel cross country femminile. Percorso che, secondo i critici, è quasi completamente artificiale e che non presenta grosse difficoltà tecniche, con un fondo battuto che ricorderebbe quello del gravel. Trentasei le partecipanti alla gara, tra cui saranno presenti le nostre, che proveranno a sgomitare per un posto sul podio. La gara olimpica di cross country femminile, specialità della, inizierà domani 28 luglio14.10.