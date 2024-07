Vietri sul Mare ecco il progetto per farne la porta della costiera amalfitana

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPunta a diventare lo snodo strategico fondamentale comeverso lail nuovo svincolo per il quale si è svolto ieri in Regione Campania un incontro storico per iniziare l’iter per la progettazione e la realizzazione dell’entrata autostradale adirezione Salerno. All’incontro erano presenti rappresentantiRegione Campania,società Autostrade Italiane ed il sindaco disulGiovanni De Simone. Manifestazione di interesse da parte di Autostrade Italiane e forte interessamentoRegione Campania, si è mosso il primo passo verso quella che potrebbe essere una svolta epocale per il nostro territorio.